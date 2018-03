Motivationsschub für Pfarrgemeinderäte

Über eintausend Pfarrgemeinderäte sind am samstag der Einladung von Bischof Hermann Glettler ins Congress Innsbruck gefolgt. Dabei gab es viele Vorschläge für eine Neuausrichtung und auch viel Lob für die Ehrenamtlichen.

In seinem Impulsvortrag erinnerte Bischof Glettler an sein programmatisches Leitwort „Geht, heilt und verkündet“ und rief die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter dazu auf, mitzubauen an einer offenen, einladenden und geschwisterlichen Kirche.

Die Mitte ist nicht abstrakt In einer nervösen ungeduldigen Zeit ist laut Bischof Glettler die Mitte gefragt und Menschen die das Wir-Gefühl stärken.

Neue Wege gehen und Ideen einbringen

Geht es nach den Vorstellungen von Bischof Glettler, dann wird sich in den Pfarren einiges ändern. Er plant, neue Basisgruppen einzurichten, die den Glauben in die Nachbarschaft tragen. Das Angebot an Gottesdiensten soll überdacht und den geänderten Lebensbedingungen der Gläubigen angepasst werden. Glettler ermutigte die Pfarrgemeinderäte, Ideen einzubringen, Neues auszuprobieren und eine echte Willkommenskultur zu leben, etwa für junge Familien.

Ein Gefühl für Willkommenskultur entwickeln Der Bischof regt zum Umdenekn an: Ob Eltern-Kind-Runden, Vätertreffs oder Kindergottesdienste parallel zum Hauptgottesdienst.

Es brauche Netzwerker der Aufmerksamkeit

Gefragt sind, wie Glettler sagt, nicht Nachlassverwalter einer Volkskirche, die sich längst überlebt hat, sondern Netzwerker der Aufmerksamkeit, Herzschrittmacher, die aus dem Glauben leben und dem Evangelium ein freundliches Gesicht geben.

Botschaft scheint angekommen zu sein Der Bischof erntete viel Applaus und die Pfarrgemeinderäte scheinen durchaus motiviert, die Worte in Taten umzusetzen.

Vier Jahre nach dem 50-Jahr-Jubiläum der Diözese Innsbruck herrscht Aufbruchstimmung. Bleibt zu hoffen, dass diese auch in den Pfarren ankommt.