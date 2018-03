ÖVP berät intern über neuen Partner

Der Koalitionspoker nach der Landtagswahl geht weiter und bleibt spannend: Wird sich die ÖVP für die SPÖ, die FPÖ oder doch wieder für die Grünen entscheiden? Dieses Wochenende sind keine offiziellen Gespräche anberaumt, dennoch werden die „Drähte glühen“.

Nach der Landtagswahl am Sonntag hat die ÖVP mit Landeshauptmann Günther Platter als stimmenstärkste Partei alle Trümpfe in der Hand. In den letzten Tagen wurde von der Parteispitze bereits ausgelotet, mit wem die ÖVP in den nächsten Jahren regieren will - mehr dazu in Sondierungsgespräche abgeschlossen.

Jetzt ist über das Wochenende nach der geschlagenen Wahl wohl auch Durchschnaufen angesagt. Doch sehr entspannt dürfte das Wochenende für den Chefverhandler, Landeshauptmann Platter, nicht werden. Er sondiere in den eigenen Reihen und führe Gespräche mit ÖVP-Granden, heißt es. Eine weitere Sondierungsrunde mit den anderen Parteien gilt derzeit als unwahrscheinlich.

Neue Regierung in vier Wochen

Der Landeshauptmann dürfte die Sache eher rasch über die Bühne bringen wollen. Mitte der Woche könnte er bereits bekannt geben, mit wem er in vertiefende Koalitionsgespräche geht. Alle drei Parteien - SPÖ, FPÖ und Grüne - sehen sich noch gut im Rennen. Man stehe nicht unter Zeitdruck, betonte man ÖVP-intern. Doch allzuviel Zeit bleibt nicht mehr. Schließlich muss fristgemäß spätestens in der Karwoche die konstituierende Sitzung des Landtags über die Bühne gehen. Davor sollte auch die Regierung stehen.