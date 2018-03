ÖBB sperren Strecken für Bauarbeiten

Die ÖBB werden heuer wieder in die Bahninfrastruktur investieren. Einige Bahnhöfe werden barrierefrei gemacht. Es wird auch Streckensperren geben, so wird die Brennerbahn beim Innsbrucker Hauptbahnhof gesperrt werden.

438 Millionen Euro werden heuer in den Ausbau der Tiroler Bahninfrastruktur fließen, wobei der Löwenanteil mit 330 Millionen Euro in den Bau des Brennerbasistunnels fließt. Einige Bahnhöfe werden umgebaut. So sollen die Bahnhöfe Matrei am Brenner und Hall barrierefrei gemacht werden. In Matrei soll der Bau eines Parkdecks abgeschlossen werden. Damit soll es hier vier Mal so viele Pkw-Abstellplätze als vor dem Umbau geben. 22,8 Millionen werden in den Umbau des Bahnhofes Seefeld investiert, der für die nordische Ski-WM fit gemacht werden soll. Noch in diesem Frühjahr soll der Umbau des Bahnhofs Kitzbühel fertiggestellt werden.

ÖBB/Martin Pellizzari

Ebenfalls Teil des heurigen Bauprogramms sind Vorarbeiten für die neue Unterinntalbahn zwischen Kundl und der Grenze bei Kufstein - mehr dazu in Probebohrung für Bahntrasse vom Floß aus. Zwischen Kundl und Schaftenau laufen Vorbereitungsarbeiten für die Umweltverträglichkeitsprüfung und im Grenzgebiet zu Deutschland soll nach einem möglichen Streckenverlauf gesucht werden.

Brennerbahn bei Innsbruck wird gesperrt

Durch Bau- und Erhaltungsarbeiten kommt auf die Bahnkunden heuer auch eine Reihe von Streckensperren zu. Wegen Bauarbeiten zur Einbindung des Brenner-Basistunnels werden zwischen dem 14. Juli und dem 3. September von Innsbruck keine Züge in Richtung Brenner ausfahren. Der Fernverkehr wird in dieser Zeit durch den Umfahrungstunnel umgeleitet, im Nahverkehr wird es Schienenersatzverkehr geben.

Hermann Hammer (Lizenz: Public Domain)

Gleich zwei Mal wird die Arlbergbahn zwischen Ötztal und Bludenz gesperrt werden. Nämlich vom 31. März bis zum 2. April und dann vom 17. August bis zum 3. September. In der Zeit vom 16. Juni bis zum 9. Juli wird die Karwendelbahn zwischen Innsbruck und Mittenwald gesperrt sein.

