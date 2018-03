Lebenslange Haft nach Mord an Thaurer

Im Fall eines ermordeten Thaurers ist am Freitagabend das Urteil gefallen. Der Angeklagte, ein Italiener, ist von den Geschworenen einstimmig mit 8:0 Stimmen des Mordes schuldig gesprochen worden. Das Urteil lautet: Lebenslange Haft.

Der Angeklagte, ein 42-jähriger Italiener, nahm das Urteil gefasst auf und sagte nichts dazu. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da der Angeklagte die ihm gesetzlich zustehenden drei Tage Bedenkzeit beansprucht.

Vermutlich am 14. Februar wurde der 47-jährige Banker aus Thaur mit einer starken Dosis Schlafmitteln betäubt und erdrosselt. Der Angeklagte gab an, an diesem Tag bis kurz nach 20.30 Uhr bei dem späteren Opfer gewesen zu sein, um einen Autokauf abzuwickeln. Dann sei er in seine Unterkunft nach Baumkirchen gefahren - mehr dazu in Indizienprozess nach tödlichem Autoverkauf.

Nachbarn wollen Angeklagten in der Nacht gesehen haben

Den Aussagen des Angeklagten widersprechen zwei Nachbarn des Opfers in Thaur. Beide hätten in der Nacht den Angeklagten in der Zeit zwischen 22.00 und 22.30 Uhr in der Wohnanlage im Stiegenhaus gesehen. Die beiden Nachbarn hätten sich zufällig vor der Wohnanlage getroffen, seien dann gemeinsam durchs Stiegenhaus gegangen, wo ihnen der Angeklagte entgegen kam. Zu einem Wortwechsel sei es nicht gekommen, weil dem Mann die Begegnung offenbar unangenehm war, gab eine Zeugin an. Beiden Zeugen sei auch ein Skoda Oktavia bzw. ein Pkw-Kombi mit italienischem Kennzeichen aufgefallen. Der Angeklagte bestätigte das Treffen im Stiegenhaus, betonte aber, dass sich die Zeugen im Zeitpunkt irren müssten.

Zwei weitere Personen offenbar betäubt

Der Angeklagte wurde in Deutschland rechtskräftig zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er im Zuge eines Autokaufs zwei Personen betäubt und beraubt hatte. Von ihm betäubt worden sein wollen auch zwei weitere Zeugen, die am Freitag vor Gericht ausgesagt haben. Mit beiden Zeugen ist der Angeklagte im Zuge möglicher Autokäufe zur Zulassungsstelle nach Bozen gefahren.

Beide Zeugen berichten unabhängig voneinander, dass sie vor der Rückreise noch etwas getrunken hätten und dann sei ihnen übel und schwindlig geworden. Eine Zeugin gab sogar an, dass sie gesehen hätte, wie ihr der Angeklagte etwas in die Wasserflasche gegeben hätte. Der Angeklagte erzählte auch hier eine eigene Version und betonte, die beiden Zeugen würden lügen.

Auch DNA-Spuren belasten Angeklagten

Im Laufe des zweiten Prozesstages wurde auch das Gutachten zur Spurenlage präsentiert. Demnach wurden zahlreiche Spuren des Angeklagten in der Wohnung des Opfers sowie an der Leiche sichergestellt. Keine Spuren fanden sich hier von jenem Mann, dem der Angeklagte während der Verhandlung den Mord anlastete.

Staatsanwalt sieht „lebensfremde“ Verantwortung

Staatsanwalt Hermann Hofer meinte in seinem Schlussplädoyer, dass die Verantwortung des Angeklagten „wenig glaubwürdig und einfach lebensfremd“ sei. Die Angaben des Beschuldigten hätten sich zudem seit seiner Festnahme vor rund einem Jahr ständig verändert. „Auch gestern und heute hat er uns zahlreiche neue Details aufgetischt“, resümierte der Staatsanwalt die beiden vergangenen Prozesstage.

Für Anwalt Widersprüche in Hauptverhandlung

Verteidiger Markus Altenweisl betonte indes erneut, dass in der Hauptverhandlung einige Widersprüche zutage getreten seien. Zudem könne einer alleine unmöglich eine derartige Tat begehen. Der Rechtsanwalt rief in seinem Schlussplädoyer den Geschworenen schließlich den Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ in Erinnerung.

Der Italiener selbst beteuerte in seinem Schlusswort ein weiteres Mal seine Unschuld. „Ich habe nie jemandem wehgetan, ich habe nie jemanden verletzt“, so der 42-Jährige. Er sei gläubiger Katholik und für ihn sei das Leben eines Menschen mehr wert als Geld, sagte der Italiener.

