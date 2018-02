Nach Wahl gehen Sondierungen weiter

Nach den Sondierungsgesprächen mit SPÖ, FPÖ und Grünen treffen sich am Mittwoch Vertreter von NEOS und der Liste Fritz mit der ÖVP. ÖVP-Chef Günther Platter gibt sich weiter bedeckt, mit wem er konkret verhandeln möchte.

Was am Dienstag bei den Sondierungsgesprächen hinter den verschlossenen Türen des Landeshauptmann-Büros besprochen wurde, bleibt geheim. Bekannt werden soll auch nicht, in welche Richtung der Koalitionspoker für eine neue Landesregierung gehen könnte.

Gespräche mit allen Parteien vor Verhandlungen

Zuerst will ÖVP-Obmann Günther Platter mit allen Parteienvertretern sprechen. Deshalb wird er am Mittwoch auch Vertreter von NEOS und der Liste Fritz empfangen. Wobei die Liste Fritz von vorneherein nicht von Sondierungsgesprächen redet - sie sieht sich nach eigenen Angaben als Kontrollkraft fix in der Opposition. Auch NEOS rechnet sich eigentlich keine Koalitions-Chancen aus.

Möglicherweise braucht es auch noch eine weitere Sondierungsrunde mit den in Frage kommenden Parteien, bevor der ÖVP-Chef bekannt gibt, mit wem er dann wirklich in Koalitionsverhandlungen gehen will.

Erste Treffen bereits am Dienstag

Die Suche von Günther Platter nach einem Regierungspartner hat am Dienstag mit Sondierungen begonnen. SPÖ, FPÖ und Grüne waren zu ersten Gesprächen im Landhaus - mehr dazu in Erste Sondierungen ohne Festlegungen.