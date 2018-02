Unterschätztes Risiko: Klettern in der Halle

Ein falsch gesetzter Knoten, Unachtsamkeit oder nachlässige Sicherungstechnik können beim Klettern in der Halle fatale Folgen haben. Das Risiko im Trendsport wird oft unterschätzt. Nach einem tödlichen Unfall in Bozen gibt Südtirols Alpenverein Tipps fürs sichere Klettern.

Das Klettern in der Halle gilt bei vielen Freizeitsportlern als sicher, denn beim Sportklettern ist der Kletterer ja eigentlich mit einem Seil gesichert. Aber erst am Wochenende ist in einer Halle in Bozen ein 70-jähriger, erfahrener Kletterer tödlich verunglückt, in einer Kletterhalle in Meran hat sich ein Mann bei einem Absturz erheblich verletzt.

Experten vom Südtiroler Alpenverein machen immer wieder darauf aufmerksam, das trotz guter Ausrüstung und technischen Könnens Sportklettern in der Halle Risiken birgt. „Zwölf Meter sind zwölf Meter, egal ob indoor oder outdoor“, gibt Hubert Mayrl von der Notfall-Hotline des Alpenvereins zu bedenken. „In der Halle ist es warm, es weht kein Wind und es wird eine Sicherheit vermittelt, die nicht da ist. Die größte Gefahr ist, dass man abgelenkt ist.“ Beim Sichern komme es oft vor, dass andere Leute beobachtet würden, anstatt dass der Partner im Auge behalten würde.

Grundregeln für die Sicherheit

Mit wenigen und einfachen Regeln lassen sich die Risiken beim Klettern in der Halle minimieren, sie sollten jedem Kletterer vertraut sein, wird beim Alpenverein betont. Die wichtigsten Tipps sind, vor dem Einstieg in die Wand Gurt und Seil zu checken und Knoten und Sicherungsgerät auch vom Partner kontrollieren zu lassen, also den sogenannten Partnercheck durchzuführen. Dabei müsse Konzentration herrschen. Volle Konzentration und sich nicht von der Umgebung ablenken lassen heißt es auch beim Sichern. Der Sturzraum muss freibleiben.

Bei den Sicherungsgeräten gibt es mittlerweilen ein fast unüberschaubares Angebot. Doch es nütze nichts, das Neueste vom Neuen in der Hand zu halten, wenn die Handhabung nicht geläufig sei. Egal welches Sicherungsgerät benutzt wird, wichtig sei, dass der Kletterer damit umgehen könne.

Routine kann verhängnisvoll sein

Die Regeln klingen einfach, die Praxis würde aber immer wieder zeigen, dass sie zu oft nicht umgesetzt werden. Dabei sind auch erfahrene Kletterer nicht vor Fehlern gefeit. Ernst Scarperi vom Referat Sportklettern des Alpenvereins hat beobachtet, dass erfahrenen Kletterern trotz oder gerade wegen ihrer großen Routine Fehler unterlaufen. „Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass man am Seil hängt, aber dass das Seil die Sicherheit nur dann gibt, wenn die Regeln eingehalten werden.“

Der Alpenverein und die Hallenbetreiber appellieren nicht zuletzt an die Eigenverantwortung der Kletterer. Stürze lassen sich beim Sportklettern kaum vermeiden. Jeder könne aber selbst dazu beitragen, dass sie ohne schwere Folgen bleiben.