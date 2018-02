Kletter-WM: Start für Ticketverkauf

In 190 Tagen beginnt in Innsbruck die Kletter-Weltmeisterschaft. Bis zu 40.000 Kletter-Fans werden erwartet. Die Vorbereitung laufen zur Freude der Organisatoren bis jetzt nach Plan. Am Donnerstag beginnt der Verkauf der Tickets.

Bis jetzt läuft für die Weltmeisterschaft, die unter dem Motto „Climb. Come Together. Celebrate!“ stehe, alles nach Plan, freut sich Michael Schöpf vom Kletterverband Österreich. Das Budget in der Höhe von 2,5 Millionen Euro würde stehen. Jetzt gelte es darauf zu achten, dass die Kosten im Rahmen bleiben.

Eintritt frei bei Halbfinal- und Qualifikationsrunden

Die Qualifikationsrunden im Lead, Bouldern und Paraclimbing finden im Außenbereich des Kletterzentrum Innsbruck statt. Im Zuschauerbereich stehen hier sowohl Steh- als auch Sitzplätze zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, die Sitzplatzwahl ebenfalls.

Ab den Halbfinalrunden in allen Disziplinen und für die Qualifikation im Speed ist die Olympiaworld Austragungsort. Dort gibt es ausschließlich Sitzplätze. Auch hier ist der Eintritt frei.

KVÖ / Elias Holzknecht

WM-Pass ist nicht personalisiert

Ab 1. März wird der WM-Pass verkauft, der für 65 Euro Zugang zu allen Halbfinal- und Finalrunden sowie einen fixen Sitzplatz bietet. Der Pass ist nicht personalisiert, kann also an andere Personen weitergegeben werden. Am 10. April beginnt der Verkauf der Final-Tickets, deren Preise sich von zehn bis 18 Euro bewegen.

ORF Sport + überträgt 20 Stunden live von der Weltmeisterschaft aus Innsbruck.

