Festspiele Erl: Land fordert Aufklärung

Das Land Tirol verlangt volle Aufklärung der Vorwürfe um die Festspiele Erl. Auch an das Land seien Vorwürfe herangetragen worden, die man an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet habe, so Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP).

An das Land Tirol seien nicht-anonymisierte Anschuldigungen herangetragen worden, heißt es in einer Aussendung am Dienstag. Diese seien an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Die Festspiele Erl und deren künstlerischer Leiter, Gustav Kuhn, waren zuvor wegen anonymer Vorwürfe in Kritik geraten - mehr dazu in Land fordert Aufklärung zu Festspielen Erl . Die Vorwürfe betreffen Lohn- und Sozialdumping sowie sexuelles Fehlverhalten.

Einsicht in Arbeitsverträge

In einer schnell einberufenen Sitzung will Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) Maßnahmen für eine vollständige Aufklärung beschließen. Weiters fordert das Land als Miteigentümer der Stiftung volle Einsicht in die Arbeitsverträge der Künstlerinnen und Künstler. Die in diesem Zusammenhang eingebrachten anonymen Anzeigen wurden von den zuständigen Kontrollbehörden – Tiroler Gebietskrankenkasse, Finanzamt Kufstein/Schwaz und Finanzpolizei – bereits geprüft und entkräftet.

Die Festspiele Erl hätten dem Land gegenüber versichert, alle gewünschten Auskünfte zu geben sowie jedem Vorwurf von strafbaren Handlungen oder unangemessenem Verhalten nachzugehen.

Palfrader fordert volle Transparenz

"Es liegt im Interesse aller Beteiligten, für umfassende Aufklärung zu sorgen. Für die erfolgreiche Zukunft dieses renommierten Festivals ist ein positives Betriebsklima wichtig, das von gegenseitigem Vertrauen und einem respektvollen Miteinander geprägt ist“, so Palfrader in der Aussendung. Die Tiroler Festspiele Erl sind eine Privatstiftung, Land und Bund sind im Stiftungsbeirat vertreten. Die Zuschüsse von Land und Bund belaufen sich auf 1,15 Millionen Euro im Jahr.