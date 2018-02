Zwei Flüchtlinge auf Güterzug entdeckt

Bei minus 17 Grad sind in der Nacht von Montag auf Dienstag am Brenner zwei Flüchtlinge auf einem Güterzug entdeckt worden. Die beiden Männer waren unterkühlt.

Soldaten des Bundesheeres hatten die beiden Männer aus Eritrea um 3.50 Uhr an der Kontrollstelle Seehof unter einem Lkw-Anhänger liegend auf einem Wagon entdeckt. Weil beide Männer nach der Fahrt im Freien offensichtlich unterkühlt waren, wurde die Rettung verständigt. Eine Person wurde ins Krankenhaus Hall gebracht, von wo sie am Dienstag wieder entlassen wurde. Der zweite Mann wurde ins Polizeibüro am Brenner gebracht.

Zeitungsfoto.at

Wie lange die beiden Männer zuvor bei der klirrenden Kälte auf dem Güterzug waren, ist bisher unklar. Sie dürften auf dem Weg nach Deutschland gewesen sein.