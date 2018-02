Vermisste Osttirolerin tot aufgefunden

In Nussdorf-Debant ist am Montagabend eine seit Sonntag vermisste Frau tot geborgen werden. Die 61-Jährige war am Sonntagabend aufgebrochen um Bekannte zu besuchen, sie kam dort aber nie an.

Bereits wenig später wurde ein Unfall befürchtet. Die Leiche der Frau wurde dann am Montag gegen 18.00 Uhr etwa zehn Meter unterhalb eines Wanderweges gefunden. Laut Polizeiangaben wurden keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.