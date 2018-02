Erste Sondierungsgespräche starten

Nach der Landtagswahl am Sonntag starten am Dienstag die ersten Sondierungsgespräche. Als erste Partei hat Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die SPÖ eingeladen. Auch die Grünen kommen am Dienstag zu einem Gespräch.

Ausgestattet mit dem Auftrag zum Verhandeln starten SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik und ihr Stellvertreter Georg Dornauer am Dienstag in das erste Sondierungsgespräch. Dabei werde es auch um heikle Themen wie die Mindestsicherung, leistbares Wohnen oder Raumordnung geben, heißt es aus der SPÖ.

SPÖ bereitet sich auf intensive Verhandlungen vor

Sollte die Wahl Platters nach den Sondierungsgesprächen auf die SPÖ fallen, dann werde es ganz sicher zu intensiven Verhandlungen kommen. Im Bereich des Naturschutzes hätte es die ÖVP mit uns aber leichter, meint SPÖ-Vize-Parteichef Georg Dornauer. Auch beim Ausbau der Wasserkraft sieht er keine Probleme. Eine mögliche ÖVP-SPÖ Koalition würde daran sicher nicht scheitern, hieß es im Vorfeld der Gespräche von der SPÖ.

Grüne bestimmen Verhandlungsteam

Die Grünen haben am Tag nach der Tiroler Landtagswahl in einer Vorstandssitzung ihr Team für die Sondierungsgespräche mit der ÖVP festgelegt. Neben Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe sind darin Klubchef Gebi Mair und Geschäftsführer Thimo Fiesel vertreten.

Am Dienstag gebe es das erste Treffen. Dabei gehe es darum auszuloten, „inwiefern es die Bereitschaft gibt, über eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit intensiver zu sprechen“, erklärte Felipe.

Grüner Klub hat sich konstituiert

Konstituiert hat sich am Montag auch bereits der Klub der Grünen, der nunmehr aus vier Mandataren besteht, bisher waren es fünf. Ein Fraktionschef wurde vorerst nicht gewählt. Dies will man erst tun, wenn klar ist, ob die Grünen wieder in der Regierung vertreten sind. In diesem Fall könnten nämlich Felipe und Mair zu Landesräten werden, wodurch sich die Zusammensetzung der Fraktion entscheidend verändern würde.

Neben der SPÖ und den Grünen gilt auch die FPÖ als potenzieller Koalitionspartner der ÖVP.