Konditorei Murauer wird weitergeführt

Das traditionsreiche Tiroler Cafe/Konditorei Murauer ist gerettet. Am Montag wurde von den Gläubigern ein Sanierungsplan angenommen. Fünf der früheren acht Filialen der Murauer Gruppe werden weiter geführt.

Von den Gläubigern ist am Montag der Sanierungsplan mit einer Quote von 29 Prozent auf zwei Jahre angenommen worden. Das melden der Kreditschutzverband von 1870 und dedr Alpenländische Kreditorenverband. „Durch die Schließung der nicht rentablen Filialen sowie durch die schlankere Struktur der Gesellschaft sollte das Unternehmen neu durchstarten können“, sagt Klaus Schaller vom KSV.

60 Dienstnehmer werden weiter beschäftigt

Mit dem Sanierungsplan bleiben von den ursprünglich acht Murauer-Filialen der Murauer-Gruppe fünf bestehen, bestätigt Firmenchef Markus Murauer. Darunter auch die Backstube im Gartencafe Neu-Rum, die alle Murauer Cafes beliefert. Von den ursprünglich 96 Dienstnehmern werden 60 weiter beschäftigt. Das sind allerdings überwiegend keine Vollzeitstellen.

Die Gebrüder Murauer GmbH war im Oktober 2017 in Konkurs gegangen, über 1,4 Millionen € wurden an Insolvenzforderungen angemeldet - mehr dazu in Konditorei Murauer ist insolvent.