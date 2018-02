Kältewelle in Südtirol

Die angekündigte russische Kälte hat Südtirol erreicht. Auf den Bergen sanken die Temperaturen in der Nacht auf Montag stündlich, in den Tälern erreichen die Minusgrade ihren Höhepunkt am Dienstag.

Der Februar verabschiedet sich klirrend kalt. Minus 16 Grad zeigte das Thermometer Montagfrüh an der Wetterstation in St. Jakob in Pfitsch an. Windböen erreichten Spitzengeschwindigkeiten bis zu 45 Kilometer pro Stunde. Für die Wipptaler war der Montagmorgen bitterkalt, bei gefühlt -30 Grad starteten sie in die Woche.

ORF

Russische Kälte in Südtirol

Minus 31 Grad wurden am Montag in den Bergen des Südtiroler Wipptales und am Schnalstaler Gletscher gemessen. Auch in den höher gelegenen Seitentälern wird in den nächsten Tagen gezittert. Im Tauferer Rheintal zeigte das Thermometer eisige -23 Grad an. „Die Luftmasse, die Südtirol erreicht, hat ihren Ursprung im Westen Russlands. Sie erreichte am Sonntag das Wipptal und Pustertal, weshalb besonders in diesen Gebieten ein starker Nord- bzw. Ostwind weht“, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Kälte legt Italien lahm

Obwohl die Kältewelle seit Tagen angekündigt war, sorgten die Minusgrade für Chaos in Mittelitalien. Erstmals seit sechs Jahren gab es Schnee in Rom. Schulen, Friedhöfe, Parkanlagen und auch einige Sehenswürdigkeiten blieben geschlossen, zudem gab es Fahrverbote und Ausfälle bei den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Höhepunkt zur Wochenmitte

Die Kältewelle soll in den nächsten Tagen ihren Höhepunkt erreichen. Am Dienstag steht der kälteste Tag der Woche bevor. Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang am Donnerstag dürften die Temperaturen wieder steigen.