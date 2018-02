Landtagswahl: Reaktionen aus Südtirol

In Südtirol ist das Ergebnis der Landtagswahl vom Sonntag in Tirol mit Spannung verfolgt worden. Immerhin wird im Spätherbst auch südlich des Brenners ein neuer Landtag gewählt.

Der große Erfolg von Landeshauptmann Günther Platter und seiner ÖVP, die mit 44,3 Prozent ein Plus von beinahe fünf Prozent-Punkten erzielen konnte, wird von der Schwesternpartei SVP in Südtirol begrüßt. Südtirols Landeshauptmann gratulierte Günther Platter am Sonntag persönlich zum Wahlerfolg, das Ergebnis bewerte er als überaus positiv. Es sei wichtig, die guten Beziehungen mit Günther Platter fortzuführen und die Europaregion auszubauen, erklärte Kompatscher. Das Ergebnis seines Amtskollegen sei die Bestätigung für eine „Politik der Vernunft“.

ORF

Hoffnung bei den Grünen

Nach dem Debakel bei der Nationalratswahl sind die Südtiroler Grünen mit dem Ergebnis ihrer Parteifreunde in Tirol zufrieden. „Es ist ein respektables Ergebnis, die Ausgangsposition war immerhin aufgrund der bundespolitischen Situation schlecht gewesen“, erklärte die Co-Sprecherin der Südtiroler Grünen, Brigitte Foppa.

ORF

Jubelstimmung bei den Blauen

Das Wahlziel der Tiroler Freiheitlichen war hoch gesteckt. Gestärkt durch die FPÖ als Regierungspartei in Wien wollten die Blauen in Tirol zweitstärkste Kraft werden. Die Südtiroler Freiheitlichen hoffen nun auf eine Regierungsbeteiligung ihrer Kollegen in Innsbruck. „Die freiheitlichen Themen sind aktuell, eine Neuauflage von Schwarz-Grün würde den Wählerwillen nicht respektieren“, so Andreas Leiter Reber von den Südtiroler Freiheitlichen.