ÖVP legt deutlich zu, SPÖ vor FPÖ

Die ÖVP bleibt in Tirol unangefochten stimmenstärkste Partei und legte um fast fünf Prozentpunkte zu. Die SPÖ gewann das Rennen um Platz zwei vor der FPÖ. Die Grünen bleiben zweistellig, Liste Fritz und NEOS sind fix im Landtag.

Die ÖVP hat die 40-Prozent-Marke deutlich übertroffen und damit auch das anvisierte Wahlziel. Die SPÖ darf sich über Platz zwei freuen und die FPÖ über die deutlichsten Zugewinne bei dieser Wahl. Auch die Grünen bleiben zweistellig und haben damit ihr Ziel erreicht. Liste Fritz und NEOS haben den Einzug in den Landtag geschafft, FAMILY und impuls tirol werden nicht im Landtag vertreten sein.

SORA/ORF

Einige Mandate wandern

Das Wahlergebnis wirkt sich auch auf die Sitzverteilung im Landtag aus. Die ÖVP kommt demnach auf 17 Sitze, das ist um einer mehr als bisher. Ebenso einen Mandat zusätzlich dürfen die SPÖ und die FPÖ in das Landesparlament entsenden, die Grünen um einen weniger. Die Liste Fritz hält ihren Mandatsstand und NEOS sin künftig mit einem Sitz im Landtag vertreten.

Erste Reaktionen von Parteivertretern

ÖVP-Geschäftsführer Martin Malaun spricht in einer ersten Reaktion von einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis. Die 40-Prozent-Hürde sei das Ziel gewesen, dieses wurde deutlich übertroffen. Erleichterung herrschte auch bei Thimo Fiesel von den Grünen, die über der Zehn-Prozent-Hürde bleiben dürften. Georg Dornauer von der SPÖ sprach von einem ansprechenden Ergebnis. Die SPÖ sei damit wieder eine ernstzunehmende Kraft im Land.

Reaktionen der Landesgeschäftsführer Reaktionen der Landesgeschäftsführer: Martin Malaun (ÖVP), Thimo Fiesel (Die Grünen), Georg Dornauer (SPÖ), Patrick Haslwanter (FPÖ), Julia Seidl (NEOS).

Von einem sensationellen Wahlsieg sprach der FPÖ-Wahlkampfleiter Patrick Haslwanter. Immerhin habe man so viel dazugewonnen wie sonst keine andere Partei. Hoffnungsvoll, dass der Einzug in den Landtag gelingt, zeigte sich in einer ersten Reaktion die stellvertretende Landessprecherin von NEOS, Julia Seidl.

Ausgangslage vor der Wahl

Am Sonntag entschieden 537.273 Tirolerinnen und Tiroler über die Verteilung der 36 Mandate im Landtag. Bei der Landtagswahl stellten sich landesweit sieben Parteien der Wahl. Neben den im Landtag Vertretenen - ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ und Liste Fritz - traten zum ersten Mal NEOS und die Liste Family - Die Tiroler Familienpartei an. Die achte Liste, impuls-tirol, kandidierte nur in acht der neun Wahlkreise, obwohl sie aktuell mit drei Mandataren im Landtag sitzt.

Wie die Landeswahlbehörde am Freitag mitteilte, wurden 32.980 Wahlkarten ausgegeben.

