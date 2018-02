Die Gemeindeergebnisse im Detail

Kurz vor 19.00 Uhr sind alle Gemeindergebnisse inklusive der Wahlkarten vorgelegen. Nach dem vorläufigen Endergebnis kam die ÖVP in den meisten Gemeinden auf den ersten Platz, nur in Lienz und Sellrain war die SPÖ stärker.

In Innsbruck kommt die ÖVP mit 25,88 Prozent auf den ersten Platz. Nur knapp dahinter liegt mit 22,83 Prozent die SPÖ, die deutlich dazugewinnen kann. Die Grünen verlieren in Innsbruck und kommen mit 18,95 Prozent auf den dritten Platz. Die FPÖ wird mit 16,17 Prozent viertstärkste Partei.

In Kitzbühel kann die ÖVP deutlich zulegen und kommt auf 45,6 Prozent der Stimmen (+11,30 Prozentpunkte), die FPÖ wird hier mit 16,41 Prozent der Stimmen Zweiter. Auf Platz drei liegt die SPÖ mit 13,72 Prozent. Die Grünen verlieren leicht und erreichen 10,06 Prozent der Stimmen.

Große Zugewinne kann die ÖVP auch in Kufstein verzeichnen. Mit 34,08 Prozent liegt die Partei auf Platz eins. 17,84 Prozent der Stimmen bedeuten für die FPÖ den zweiten Platz, knapp dahinter mit 16,63 Prozent die SPÖ und die Grünen mit 14,37 Prozent. Auch in Imst legt die ÖVP deutlich zu und kommt auf 46,18 Prozent. Die FPÖ liegt hier auf Platz zwei und kommt auf 15,69 Prozent, knapp dahinter die SPÖ mit 14,56 Prozent.

Fast absolute Mehrheit für ÖVP in Landeck

In Landeck kann die ÖVP im Vergleich zu anderen Bezirkshauptstädten nur wenig zulegen, kommt aber auf 49,7 Prozent der Stimmen. Die SPÖ erreicht 22,36 Prozent, Platz drei geht an die FPÖ mit 10,54 Prozent. Die Grünen und NEOS liegen mit knapp 7 Prozent beinahe gleichauf.

Die ÖVP zählt auch in Schwaz zu den Gewinnern. Mit 38,87 Prozent liegt die Platter-Partei deutlich vor der SPÖ mit 19,67 und der FPÖ mit 16,98 Prozent der Stimmen.

Ähnlich das Bild in Zams, der Heimatgemeinde von LH Günther Platter. Auch hir legt die Volkspartei zu und kommt auf 60,47 Prozent der Stimmen. Mit großem Abstand liegt die SPÖ mit 16,47 Prozent auf Platz zwei. Die FPÖ kommt auf 7,31 Prozent, die Grünen auf 6,87 Prozent der Stimmen.

89,47 Prozent der Stimmen für ÖVP in Hinterhornbach

Das prozentmäßig beste Ergebnis kann die ÖVP in Hinterhornbach verbuchen. Mit 89,47 Prozent der Stimmen konnte in der Außerferner Gemeinde das beste Ergebnis verbucht werden. Auch in Spiss (86,96), Kappl (82,46) und Galtür (81,86) kann die Volkspartei Ergebnisse über 80 Prozent erzielen.

SPÖ gewinnt in Lienz und legt in Reutte stark zu

In der Heimatgemeinde von Elisabeth Blanik, Lienz, kann die SPÖ am meisten zulegen und kommt mit 37,19 Prozent der Stimmen auf den ersten Platz. Die ÖVP liegt hier mit 32,51 Prozent auf Plazt zwei, vor der FPÖ mit 11,35 Prozent.

Auch in Reutte legt die ÖVP deutlich zu und wird mit 39,75 Prozent der Stimmen stärkste Partei. Die SPÖ kann in Reutte deutlich an Stimmen gewinnen und kommt mit 22,71 Prozent auf Platz zwei.

SPÖ in Sellrain stimmenstärkste Partei

Der stellvertretende Parteiobmann der SPÖ, Georg Dornauer, kann für seine Partei in seiner Heimatgemeinde Sellrain ein fulminantes Ergebnis verzeichnen. Die SPÖ liegt hier mit 41,59 Prozent der Stimmen vor der ÖVP (40,51 Prozent) auf Platz eins. Deutlich dahinter liegt die FPÖ mit 10,9 Prozent auf dem dritten Platz.

Felipe verliert in Rum an Stimmen

In Rum, der Heimatgemeinde von Ingrid Felipe, müssen die Grünen Stimmenverluste in Kauf nehmen und werden mit 13,04 Prozent Vierte. Die SPÖ liegt hier mit 26,96 Prozent nur knapp hinter der ÖVP mit 29,32 Prozent. Die FPÖ kann auch hier deutlich zulegen und wird mit 18,15 Prozent der Stimmen drittstärkste Partei.

Bestes Gemeindeergebnis für FPÖ in Virgen

In Virgen hat die FPÖ ihr bestes Gemeindeergebnis erzielt. Mit 32,31 Prozent der Stimmen verdoppelt sich die FPÖ beinahe, hier verliert die ÖVP deutlich, kommt mit 37,87 Prozent der Stimmen dennoch auf Platz eins. Dritte ist die SPÖ mit 20,59 Prozent der Stimmen.

In Oberperfuss, wo die Spitzenkandidatin der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, ihre Stimme abgegeben hat, kommt die ÖVP auf 41,54 Prozent. Die SPÖ liegt hier mit 18,59 Prozent auf Platz zwei. Die Grünen und die FPÖ liegen mit 11,32 bzw. 11,82 Prozent fast gleichauf. Die Liste Fritz verliert hier an Stimmen und verfehlt die Zehn-Prozent-Marke mit 9,64 Prozent knapp.

Die Liste Fritz hat in Pfons im Wipptal das beste Ergebnis erzielt. 10,16 Prozent der Stimmen – ein Plus von 2,62 Prozentpunkten - bedeuten hier Platz vier.

NEOS erreicht über 25 Prozent in Mils bei Imst

Das beste Ergebnis hat NEOS in Mils bei Imst erzielt, wo ein NEOS-Bürgermeister regiert. 25,15 Prozent der Stimmen bedeuten hier hinter der ÖVP den zweiten Platz.

ÖVP bleibt unangefochten stärkste Partei

Die ÖVP bleibt in Tirol unangefochten stimmenstärkste Partei und legte um fast fünf Prozentpunkte zu. Die SPÖ gewann das Rennen um Platz zwei vor der FPÖ. Die Grünen bleiben zweistellig, Liste Fritz und NEOS sind fix im Landtag - mehr dazu in ÖVP legt deutlich zu, SPÖ auf Platz zwei.

