So berichtet ORF Tirol über die Wahl

Am Wahltag berichtet der ORF Tirol ab 17.00 Uhr live aus dem Landhaus in Innsbruck in TV - online und im Radio bereits ab 16.00 Uhr. Ergebnisse, Reaktionen und Hintergründe erfahren Sie unter anderem von Georg Laich in einer „Tirol heute“-Sondersendung.

Im Fernsehen wird es eine der längsten Sendungen, die jemals ausgestrahlt wurden. Auch im Radio werden Sie vier Stunden lang von uns mit allen Hintergrundinfos am Laufenden gehalten. Reaktionen von Gewinnern und Verlierern können sie so live erleben. 40 Techniker inklusive Kamerateams werden am Wahltag für Sie im Einsatz sein - ebenso Politikexperten und ORF-Hochrechner.

Online live dabei sein

Den spannenden Wahlnachmittag können Sie via Liveticker im Internet mitverfolgen. Die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden finden Sie dann ab 17.00 Uhr grafisch übersichtlich dargestellt ebenfalls auf tirol.ORF.at.

Das Forschungsinstitut SORA wird wie immer für den ORF kurz nach 17.00 Uhr eine erste Hochrechnung präsentieren.

Über Handy immer topinformiert

Zudem bieten wir Ihnen einen WhatsApp-Dienst an, über den Sie am Wahltag laufend über aktuelle Hochrechnungen und spannende Wahlergebnisse informiert werden - mehr dazu in ORF Tirol News via WhatsApp erhalten.

