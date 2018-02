Frau beim Skifahren in Bach gestürzt

Eine Schweizerin (70) ist am Freitag beim Skifahren in Galtür (Bez. Landeck) von der Piste abgekommen und rund vier Meter tief in einen Bach gestürzt. Dort blieb sie bewusstlos liegen, berichtete die Polizei.

Pistenretter bargen die Frau und führten bis zum Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durch. Nach der Erstversorgung wurde die Schwerverletzte in die Klinik nach Feldkirch geflogen.

Von anderen Skifahrern geborgen

Die 70-Jährige war zu Mittag auf einer roten Piste zur Talstation Birkhahnbahn gefahren. Rund 150 Meter davor verlor sie die Kontrolle über ihre Ski, durchfuhr ein Sicherheitsnetz und stürzte in den Vermuntbach. Die Verunglückte wurde von anderen Wintersportlern und der Pistenrettung aus dem Bach geborgen.