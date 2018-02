Facebook-Freund mit „Wette“ betrogen

Ein neuer Facebook-Betrug macht die Runde. Das Ziel sind Fans von Wetten im Internet. Ein in Innsbruck lebender Bosnier überwies dabei mehrmals Geld an einen mutmaßlichen Betrüger.

Der 29-jährige in Innsbruck lebende Mann hatte auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von einem Unbekannten erhalten. Der Mann nahm die Anfrage an. Daraufhin wurde er von dieser Person aufgefordert, einen dreistelligen Eurobetrag für eine manipulierte Fußballwette zu überweisen. Dafür wurde ihm ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt.

ORF/Hermann Hammer

Täter forderte mehrmals Geld

Der 29-Jährige überwies mittels Bargeldtransferdienst den Betrag. Dem Mann wurde nun vorgegaukelt, dass die angebliche Wette gewonnen worden sei. Nun forderte der unbekannte Täter zur Gewinnauszahlung einen vierstelligen Geldbetrag, den der Mann ebenfalls überwies. Auf eine weitere Geldforderung ging der Bosnier allerdings auch nach einer gefährlichen Drohung nicht mehr ein, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei.