Kathrein-Mitarbeiter am Arbeitsmarkt gefragt

Gute Nachrichten gibt es für Fachkräfte der Firma Kathrein in Niederndorf. Laut Tiroler Wirtschaftskammer seien Elektrotechniker in Tirol sehr gefragt und würden rasch wieder einen Job finden.

Wie berichtet, soll die Niederlassung der Rosenheimer Firma in Niederndorf geschlossen werden, 230 Angestellte sind betroffen – mehr dazu in Kathrein schließt Werk in Niederndorf. Der Bürgermeister von Niederndorf bezeichnete die geplante Werksschließung als herben Rückschlag für den Ort - mehr dazu in Hoffen auf Hilfe wegen Kathrein-Schließung.

Es gebe gute Aussichten für die technischen Fachkräfte der von der Schließung bedrohten Kathrein-Niederlassung in Niederndorf, sagte am Donnerstag der Landes- und Bundesinnungsmeister der Elektrotechniker, Gerald Prinz. Er habe sofort ein Rundschreiben an die Mitglieder ausgegeben und es seien Antworten und Fragen von Unternehmen gekommen, die bereit wären, Fachkräfte bei entsprechender Qualifikation sofort anzustellen.

Innungsmeister: Keiner braucht Angst zu haben

Elektrotechniker seien gefragte Fachkräfte in Tirol, so Prinz. 16 Firmen aus ganz Tirol und dem bayrischen Raum hätten sich bereits bei ihm gemeldet. Die teilweise großen Unternehmer suchten dringendst Leute, von Hilfskräften über Facharbeiter bis zu Ingenieuren. Man suche auch im bayerischen Raum nach Leuten, „da braucht in der Nähe von Kufstein keiner Angst zu haben, dass er arbeitslos ist“.

Mitarbeiter sollen sich selbst melden

Wie viele der 230 betroffenen Mitarbeiter letztendlich einen Job bekommen, das könne er nicht sagen, meint der Innungsmeister. Auch müsse noch rechtlich geklärt werden, ob man die Daten an die Unternehmer weiterleiten dürfe. Einfacher sei es, wenn sich die Betroffenen selber melden würden - beim Innungsbüro der Elektrotechniker in der Tiroler Wirtschaftskammer oder bei Gerald Prinz persönlich unter der Nummer 0650/5227340.