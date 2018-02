Väterchen Frost kommt nach Tirol

Ab Sonntag wird es in Tirol ungewöhnlich kalt. Die Temperaturen bleiben untertags und in der Nacht durchgehend weit unter Null Grad. Das gibt es laut ZAMG Ende Februar so nur alle paar Jahre.

Die Zentralanstalt für Meteorologie erwartet Dauerfrost für die meisten Regionen Österreichs. Ab Sonntag bis Mitte der Woche sollen die Temperaturen ganztägig unter null Grad bleiben. Am Montag und Dienstag sollen die höchsten Temperaturen selbst am Tag nicht minus zwölf bis minus sechs Grad überschreiten. In 2.000 Meter wird es um minus 20 Grad kalt sein. Es bleibt aber weitgehend sonnig und trocken.

Alle sieben bis zehn Jahre

Ursache dafür ist polare Kaltluft, die ab dem Wochenende nach Österreich strömt. Derartige Kälteeinbrüche kommen laut ZAMG Ende Februar nur alle sieben bis zehn Jahre vor. Den letzten vergleichbaren Kälteeinbruch hat es im Jahr 2011 gegeben. Einen extrem kalten Februar erlebte Tirol im Jahr 1956, damals erreichte Innsbruck eine Februar-Durchschnittstemperatur von -10.9 Grad.

