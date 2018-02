Forum Migration war ein Besuchermagnet

Die vierwöchige Veranstaltungsreihe „Forum Migration“ im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum hat die Erwartungen weit übertroffen. Über 4.800 Besucherinnen und Besucher wurden bei den verschiedenen Angeboten gezählt.

Bei Ausstellungen, Tanz- und Musikveranstaltungen, Literaturlesungen und vielem mehr wurde das Thema Migration besonders vielschichtig behandelt. „Forum Migration" war der letzte Teil eines mehrjährigen Projekts zur Migrationsgeschichte Tirols. Der Direktor der Tiroler Landesmuseen, Wolfgang Meighörner, sieht das klassische Museum dadurch in ganz neuem Licht. Es sei schön, „wenn auch mal da Leben ist und nicht nur Nägel an der Wand, wo Bilder dranhängen“. Es rühre sich was und es werde diskutiert.

Breite Angebotspalette an Themen

Das Forum Migration im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum brachte doppelt so viele Besucherinnen und Besucher wie sonst im Jänner und Februar. Insgesamt fanden in der Zeit von 18. Jänner bis 18. Februar über 60 Veranstaltungen statt. Die Angebotspalette reichte von Kabarett, Musik und Performances bis hin zu Lesungen, Workshops, Diskussionen und Filmen - mehr dazu in Migration großes Thema der Landesmuseen.

