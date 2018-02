Frau aus Galtür wird vermisst

In Galtür wird seit Donnerstag eine 49-jährige Frau vermisst. Nachdem eine große Suchaktion keinen Erfolg brachte, soll die Frau am Freitagnachmittag in einem Linienbus gesehen worden sein. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen.

Die Frau hatte am Donnerstag ihr Elternhaus in Galtür verlassen. Nachdem sie nicht mehr zurückkehrte, suchten Bergrettung und Polizei mit zwei Suchhunden die Umgebung ab, auch mit einem Hubschrauber wurde ein Suchflug absolviert. Am Samstagabend meldete die Polizei, dass die Frau am Freitag um 14.14 Uhr in Ischgl gesehen wurde, als sie mit einem Linienbus in Richtung Landeck unterwegs war.

Polizei

Die Polizei Ischgl sucht weiterhin nach Hinweisen, wo sich die Frau aufhalten könnte. Die 49-Jährige ist 166 Zentimeter groß, hat braune lange Haare und eine schmale Statur. Vermutlich ist sie mit roten Turnschuhen und einer grauen Hose und einer grün/grauen Winterjacke bekleidet.