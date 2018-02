Pfarrer stellt Opferstockdiebe

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei Opferstock-Diebe in einer Kirche in Kitzbühel. Der Pfarrer der Kirche beobachtete das für ihn verdächtige Verhalten der beiden. Er konnte den Mann und die Frau bis zum Eintreffen der Polizei einsperren.

Der 29-jährige Mann und eine 27-jährige Frau, beide rumänische Staatsbürger, waren am Freitag in einer Kirche in Kitzbühel. Dort hielten sich die beiden immer im Bereich des Opferstockes auf. Weil es in der letzten Zeit mehrere Diebstähle gegeben hatte und ihm das Verhalten der beiden Personen verdächtig vorkam, sperrte der Pfarrer den Mann und die Frau kurzzeitig in der Kirche ein.

Überwachungskamera zeigte Diebstahlversuch

Dann prüfte er die Aufnahmen der Überwachungskamera. Dort war eindeutig zu erkennen, dass der Mann versuchte, mit einem offenbar selbst angefertigten Werkzeug das Geld aus dem Opferstock zu stehlen, während die Frau Ausschau hielt. Der Pfarrer verständigte daraufhin die Polizei, die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen, sie werden auf freiem Fuße angezeigt.