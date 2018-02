Alpenverein hat bereits 545.000 Mitglieder

Der Österreichischen Alpenverein (ÖAV) verzeichnet einen Mitgliederrekord. 545.000 Mitglieder hat der Verein, über 110.000 in Tirol. Damit werde der Auftrag des Alpenvereins, Anwalt der Alpen zu sein, immer bedeutender, heißt es.

In den letzten zehn bis 15 Jahren nahm die Zahl der Mitglieder in Österreichs größtem Bergsportverband stetig zu. Das habe einerseits mit den umfangreichen Ausbildungsmöglichkeiten zu tun, mit dem Versicherungsangebot, aber vor allem auch mit dem Image des Alpenvereins mit seinem Eintreten für den Naturschutz und die Erhaltung der Bergwelt, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Mitglieder wollen Einsatz für Bergwelt

Der Einsatz für den Naturschutz und die Bergwelt werde verstärkt gefordert, sagt der Präsident des Österreichischen Alpenvereins, Andreas Ermacora. Man wisse aus den Umfragen, dass die Mitglieder wünschen, sich standhaft und mit Maß und Ziel für die Erhaltung der Bergwelt einzusetzen.

Es gibt einige Erschließungsprojekte, die der Verein sehr kritisch sieht. Das Thema Kalkkögel sei ein Dauerthema und man fürchte, dass es nach der Landtagswahl wieder brennend werde. Strikt dagegen sei man gegen eine Verbindung Kaunertal – Langtaufers.

Besucherlenkung teilweise notwendig

In der Funktion als Anwalt der Alpen sei auch der Massentourismus immer mehr ein Thema, unterstreicht Gerald Aichner, Vorsitzender im Landesverband Tirol. Es gebe Gebiete, wo man es nur mehr mit Besucherlenkung ordentlich in den Griff bekommen kann. Sonst werde es unerträglich für die Natur, aber auch für den Einzelnen, weil er es nicht mehr genießen kann.

Über 23.000 traten im Vorjahr dem ÖAV bei

Tirol ist mit 110.356 Mitgliedern hinter Wien mit 126.768 Mitgliedern das mitgliederstärkste Bundesland. Die Sektion Innsbruck ist mit 53.848 Mitgliedern die größte Sektion im ÖAV. Weitere große Tiroler Sektionen sind die Sektion Kufstein mit 5.406 Mitgliedern und die Sektion Hall in Tirol mit 4.422 Mitgliedern. Im Vorjahr traten fast 23.500 Menschen dem ÖAV bei, das ist mehr als das Dreifache des langjährigen Durchschnittswerts von etwa 7.000 Vereinsbeitritten. In Tirol werden vom ÖAV 38 Hütten und 7.500 Kilometer Wege betreut.

