Chinesisches Neujahr in Bozen begrüßt

In China wird erst am 16. Februar Neujahr gefeiert. Dieses Jahr steht im Zeichen des Hundes. In Bozen leben etwa tausend Chinesen, viele haben am Donnerstag um Mitternacht begonnen, den ersten Tag im Jahr zu feiern.

Für Yan Su Wang ist es der erste Tag im neuen Jahr. Gemeinsam mit Südtiroler Freunden hat die gebürtige Chinesin für die Party, die um Mitternacht begann, eine riesige Menge Teigtaschen für das größte Fest im Jahr vorbereitet. Das chinesische Neujahr wird nach dem chinesischen Mondkalender gefeiert.

Bei der jungen Design-Studentin, die in Bozen lebt, weckt es Kindheitserinnerungen und erinnert an die Heimat. "Es ist eine ziemliche Prozedur, diese Teigtaschen herzustellen und als Kinder sollten wir immer unserer Mutter helfen. Es war ein Riesenspaß mit den Händen im Mehl zu spielen und wir brachten die ganze Küche durcheinander. Im Norden Chinas gibt es diese „Ravioli" an Festtagen immer.“

Feuerwerk soll böse Geister vertreiben

Traditionell gibt es zu Neujahr in China ein riesiges Feuerwerk. Es soll böse Geister vertreiben. Allerdings waren Feuerwerke und Böller heuer zum wiederholten Mal aufgrund der Luftverschmutzung in vielen chinesischen Großstädten, darunter Peking und Shanghai, verboten.

Auch die chinesische Community in Bozen hat auf ein Feuerwerk verzichtet. Sie zählt rund 1.000 Mitglieder, die meisten stammen aus Nordchina. Su erzählt über die Neujahrstradition, die sie abgesehen von Böllern auch in der Ferne pflegt: „Für uns ist das Fest wie Weihnachten, die ganze Familie ist zusammen. Die Kinder bekommen Taschengeld und finden den Tag natürlich super.“

Tierkreiszeichen des Hundes bestimmend

Der Hund gibt heuer in China den Ton an. 2018 steht im Tierkreiszeichen des Hundes sowie im Element Erde. Es ist also Erd-Hund-Jahr. Auch das chinesische Horoskop hat zwölf Zeichen, die allerdings jeweils ein ganzes Jahr gelten, im letzten Jahr war es der Hahn.

Der Hund steht für Loyalität, Mut, Hilfsbereitschaft und Gesundheit. Die Anthropologin Sarah Trevisiol hat die chinesische Community in Bozen erforscht. Sie erklärt: „Die Tierkreiszeichen geben Hinweise, wie das Jahr wird. Diese Werte sollte man anstreben.“ Su nimmt zwar die gut gemeinten Ratschläge ihrer Verwandschaft dazu gerne an, aber so wirklich glaubt sie nicht daran. „Ich glaube, es ist ähnlich wie mit dem Horoskop in Europa, es achtet eher die ältere Generation darauf. Legt jemand meiner Generation wert auf Zeichen und Symbole, so orientiert er sich heute oft an den europäischen Tierkreiszeichen. Die Jungen sind von Europa beeinflusst.“

Su ist gut in das neue Jahr gestartet. Dieses Jahr will sie erfolgreich ihr Studium abschließen. Im Jahr des Hundes gelingt das bestimmt.