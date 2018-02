Elektrotechnikstudium ab Herbst in Innsbruck

Mit einem neuen „Lehrstuhl für Energiesysteme“ und einem „Vollstudium für Elektrotechnik “ wollen die Uni Innsbruck und die UMIT den Forschungs-und Wissenschaftsstandort Tirol stärken. Das Studium soll bereits im Wintersemester starten.

Energieerzeugung aus erneuerbaren Ressourcen, mobile Energieversorgung oder intelligente Netze: Auf diese Zukunftsthemen will die UMIT künftig in ihrem neuen Studium Elektrotechnik setzen.

ORF

Und zwar in enger Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck, die eine eigene Professur für Energiesysteme und elektrische Antriebe an der Fakultät für technische Wissenschaften installiert, gestiftet vom Land Tirol. Absolventen des Elektrotechnikstudiums würden in der Forschung und Entwicklung in den Bereichen Energietechnik, Medizintechnik oder Automatisierung dringend benötigt, hieß es. Das neue Studium samt Stiftungsprofessur startet bereits im Wintersemester 2018/2019.

