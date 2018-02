Koch Media nach Schweden verkauft

Die Tiroler Firma Koch Media mit Sitz in Höfen im Außerfern ist von dem schwedischen Videospielentwickler THQ Nordic übernommen worden. Alle 800 Arbeitsplätze sollen bestehen bleiben.

Ausschlaggebend für den Verkauf war die Entscheidung von Firmengründer Franz Koch, in Pension zu gehen. Der 66-Jährige zog zuletzt einen Verkauf in Betracht, da seine Kinder kein Interesse an der Weiterführung des Betriebes zeigten. Nach vier Monaten der Verhandlung wurde der Vertrag nun unter Dach und Fach gebracht, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab.

Standort Höfen soll ausgebaut werden

Laut Geschäftsführer Reinhard Gratl werden alle 800 Mitarbeiter übernommen, auch jene 150 am Standort in Höfen. Vielmehr solle der Standort Höfen ausgebaut werden.

Der Videospielentwickler THQ Nordic ist börsennotiert und mit 40 Millionen Euro Umsatz weitaus kleiner als Koch Media. Dort erwartet man heuer eine Umsatzsteigerung von 300 auf rund 360 Millionen Euro.

