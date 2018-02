Rodelduo Penz/Fischler rast zu Silber

Die beiden Tiroler Rodler Peter Penz/Georg Fischler haben am Mittwoch bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille im Doppelsitzer gewonnen. Das zweite heimische Rodelduo Thomas Steu/Lorenz Koller wurde Vierter.

Peter Penz und Georg Fischler haben ihre offene Rechnung mit den Olympischen Spielen beglichen und am Mittwoch in Pyeongchang die Silbermedaille geholt. Vor vier Jahren in Sotschi lagen die Tiroler im Doppelsitzer-Bewerb nach einem Lauf auf Medaillenkurs, fielen damals nach Fahrfehlern aber weit zurück. Diesmal zeigten Penz/Fischler aber keine Nerven und sorgten nach Gold durch David Gleirscher für Österreichs zweite Rodelmedaille in Südkorea.

Silber für Penz/Fischler im Doppelsitzer Das Rodler-Duo Peter Penz und Georg Fischler erfüllt sich den Traum von einer Olympiamedaille. Sie verteidigen den zweiten Platz aus dem ersten Lauf und sichern sich damit Silber.

Offene Olympia-Rechnung damit beglichen

In Sotschi waren Penz/Fischler vor vier Jahren auf dem Weg zu einer sicheren Olympiamedaille noch weit vom Kurs abgekommen. Nach mehreren Fahrfehlern rutschten die Tiroler im entscheidenden zweiten Lauf aber vom dritten Zwischenrang auf Platz 19 zurück. Silber ging damals an die Brüder Andreas und Wolfgang Linger. Auch die Tiroler mussten sich vor vier Jahren in Russland nur dem deutschen Duo Wendl/Arlt geschlagen geben.

EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

Das zweite Rodelduo Thomas Steu/Lorenz Koller konnte bei der Olympiapremiere ebenfalls überzeugen und sich im zweiten Durchgang auf Platz vier steigern.

Nach der Goldmedaille von David Gleirscher - mehr dazu in Gleirscher holt Gold im Kunstbahnrodeln - holten die Rodler damit bereits die zweite Medaille.