Osttiroler von Auto erfasst und getötet

Ein 51-jähriger Fußgänger ist am Dienstagabend in Osttirol von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Mann wollte im Gemeindegebiet von Ainet die Felbertauernstraße überqueren, als er vom Wagen einer 19-jährigen Kärntnerin erfasst wurde.

Die 19-Jährige war gegen 21.50 Uhr in Richtung Felbertauern unterwegs, als sie den Fußgänger zu spät bemerkte und ihn mit dem Wagen frontal erfasste. Der 51-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die 19-jährige Kärntnerin blieb unverletzt, ihre Beifahrerin erlitt im Gesicht eine leichte Schnittverletzung.

Brunner Images

Lenkerin war nicht alkoholisiert

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Felbertauernstraße musste für etwa eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Lenkerin war nicht alkoholisiert. Im Einsatz standen die Rettung, die Freiwillige Feuerwehr Ainet mit drei Fahrzeugen und 20 Mann und die Polizei.

ZOOM Tirol

Ramsau: Fußgängerin von Pkw angefahren

Ebenfalls am Dienstag ist im Zillertal ein 17-jähriges Mädchen von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Die Einheimische wollte die Fahrbahn auf dem Schutzweg überqueren. Ein 45-jähriger einheimischer Fahrzeuglenker dürfte die Fußgängerin zu spät bemerkt haben und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach der ärztlichen Erstversorgung wurde das Mädchen mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Dort liegt sie auf der Beobachtungsstation. Sie sei nicht lebensbedrohlich, wohl aber schwer verletzt, hieß es am Mittwoch aus der Klinik.