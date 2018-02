In einer Woche zwei Mal festgenommen

Ein international gesuchter Niederländer ist am Wochenende im Zillertal festgenommen worden. Der Mann soll Boss einer kriminellen Motorradgang sein, er wurde vor einer Woche schon einmal festgenommen.

Der Mitbegründer der Rockervereinigung Satudarah war seit September auf der Flucht vor der niederländischen Justiz. Anfang Februar wurde der 52-jährige Niederländer von Landsleuten in Gerlos erkannt. Er war immer wieder in Schlagzeilen geraten. Seine Motorradgang soll als kriminelle Vereinigung eingestuft sein, Drogenhandel und Prostitution sollen als Einnahmequellen gedient haben.

Der international gesuchte Niederländer ließ sich in einem Hotel in Gerlos von Polizisten widerstandslos festnehmen. Er wurde in eine Auslieferungszelle gebracht, dort blieb er allerdings nicht lange. Nach Zahlung einer Kaution war er wieder auf freiem Fuß und tauchte dann unter.

Nach neuerlicher Festnahme in U-Haft

Diese Tatsache dürfte die niederländischen Behörden nicht erfreut haben, daher wurde der Mann am Samstag neuerlich in Gerlos festgenommen. Über den 52-Jährigen wurde die Untersuchungshaft verhängt.