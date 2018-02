Frisur gegen Spende für schwerstkranke Kinder

300 Südtiroler Kinder und Jugendliche leiden an einer unheilbaren Krankheit. Unter dem Motto „Frisur gegen Spende“ arbeiteten am Montag Friseurlehrlinge in Bozen um ein geplantes Kinder-Palliativzentrum zu unterstützen.

Es ist ein Thema, das einem den Atem nimmt: Kinder, die sterben müssen. Am Montag ist der Gedanke daran bei den Friseurlehrlingen der vierten Klasse der Berufsschule Bozen immer zugegen, während sie für eine Benefizaktion Haare waschen und föhnen.

Ihre „Kunden“ zahlen mit einer Spende für die geplante Kinder-Palliativ Care Station, die erste ihrer Art in Südtirol. Dort sollen unheilbar kranke Kinder und ihre Familien Hilfe bekommen, nicht nur ganz am Ende des kurzen Lebens. Die Betreuung soll mit der Diagnose beginnen. Für die Errichtung des Kinderpalliativzentrums hat die Südtiroler Landesregierung ein fünfjähriges Projekt beschlossen, gerade läuft die Standortsuche.

Lionsclub verdoppelt eingegangene Spenden

300 Familien in Südtirol haben Kinder, die wohl nie erwachsen werden, weil sie unheilbar krank sind. Die freiwilligen Spenden, die am Montag gesammelt wurden, kommen alle dem Projekt Palliativzenztrum für Kinder zugute.

Der Lionsclub verdoppelt die eingegangegen Spenden, denn ein Ort für unheilbare Kinder und ihre Familien ist zu seinem zentrale Anliegen geworden, erklärt Mitglied Beatrix Aichner: „Ich glaube, dass das Thema Tod und Sterben in unserer Gesellschaft sehr stark verdrängt wird, aber wir können gar nicht ausweichen. Auch Kinder kommen mit diesem Thema. Wir Erwachsenen sind überfordert, wir wissen nicht, wie reagieren. Dieses Palliativzentrum soll auch als Bildungsort dienen.“

Mit den Spendengeldern sollen Gartenanlagen und Beschäftigungsangebote für die Kinder ermöglicht werden. Und da wollten die Friseurlehrlinge helfen. Fast 300 Menschen verlassen an diesem Tag die Berufsschule mit einer neuen Frisur. 5.400 Euro Spendengelder sind so zusammengekommen, um schwerstkranken Kindern zu helfen.