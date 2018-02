Erster Kampftag für Tiroler in Pyeongchang

Nicht Doppelweltmeister Wolfgang Kindl, sondern David Gleirscher kämpft bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang um eine Medaille. Unsere Tiroler - Skispringer und Biathletin Hauser - waren am ersten Wettkampftag chanchenlos.

Der 23-jährige Stubaier Gleirscher liegt nach zwei von vier Rennläufen im Herren-Einsitzer überraschend hinter dem Deutschen Olympiasieger Felix Stoch an der zweiten Stelle. Kindl verhaute den ersten Lauf, als Neunter fehlten ihm schon drei Zehntelsekunden auf einen Podestplatz. Reinhard Egger ist 15. Die Entscheidung fällt am Sonntag ab 11.00 Uhr - mehr dazu in sport.ORF.at.

Keine weiteren Erfolge für Tiroler

Nur im geschlagenen Feld landeten am ersten Wettkampftag der Olympischen Spiele die Skispringer Gregor Schlierenzauer (22.) und Manuel Fettner (23.) im Springen von der Normalschanze.

Auch Biathletin Lisa Hauser ist chancenlos. Im Sprint über 7,5-Kilometer schießt die Unterländerin viermal daneben und verpasst als 62. die Qualifikation für das Verfolgungsrennen.