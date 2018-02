Skidiebstahl nach einem Jahr aufgeklärt

Vor einem Jahr sind einem Tiroler Paar in Brixen im Thale mehrere Paar Ski und Wintersportartikel gestohlen worden. Jetzt - ein Jahr später - konnte der Diebstahl geklärt werden.

Mitte Februar vor einem Jahr wurden aus einem Skikeller insgesamt fünf Paar Ski, ein Paar Skischuhe, eine Jacke, ein Sturzhelm und eine Skibrille von Unbekannten gestohlen. Der Gesamtwert der Beute lag im mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Ski wieder erkannt

Freitagmittag entdeckte eines der damaligen Opfer in einem Apres Ski Lokal in Brixen, wo die Frau als Kellnerin arbeitet, bei einem Urlaubsgast auf der Terrasse ihre Ski und die Brille ihres Lebensgefährten, welche der Gast am Kopf trug. Zunächst leugnete der Mann die Beteiligung an dem Diebstahl vom Vorjahr. Im Zuge weiterer Erhebungen wurden im Auto des Bruders des Verdächtigen zwei weitere Paar Ski gefunden, welche eindeutig dem selben Diebstahl zugeordnet werden konnten.

Der ältere der beiden Holländer gestand die Tat. Sein Bruder verweigerte die Aussage. Der 33-Jährige und der 32-Jährige wurden angezeigt. Die sichergestellten Gegenstände konnten den Opfern zurückgegeben werden.

