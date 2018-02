Familienfreundliche Betriebe ausgezeichnet

In dieser Woche sind die familienfreundlichsten Betriebe Tirols ausgezeichnet worden. 48 Unternehmen traten in vier verschiedenen Kategorien an. Einer der Sieger ist die Firma Fesotec aus Mils bei Imst.

Die Milser Firma rund um Geschäftsführer Franz Josef Staggl hat den ersten Platz bei den Kleinunternehmen belegt. Der Chef habe bis zur Nominierung gar nichts von der Bewerbung gewusst, erzählt seine Mitarbeiterin Maria Fink: „Ich habe schon öfter von dem Bewerb gehört und mir gedacht, das wäre etwas für unseren Chef, weil er sehr familienfreundlich uns Mitarbeitern gegenüber eingestellt ist. Als das Anmeldeformular mit der Post gekommen ist habe ich es ausgefüllt und abgeschickt.“

„Ohne Familie geht es nicht“

Die Nominierung hat den Chef zwar ziemlich überrumpelt, nach dem ersten Schock habe er sich aber doch gefreut. Staggl beschäftigt zur Zeit sieben Mitarbeiter bei Fesotec. Die Familie kommt für ihn an erster Stelle: „Familie ist ein wichtiger Grund warum man eigentlich arbeiten geht. Und ohne Familie geht es nicht.“

Land Tirol

Deshalb bietet er seinen Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten und zeigt viel Verständnis für arbeitende Eltern. Die Mitarbeiter wissen das zu schätzen. Franz Josef Staggl hat selbst drei Kinder: „Gerade wenn Kinder erkranken ist es nicht immer einfach. Da werden wir immer versuchen, eine Lösung zu finden.“

Auszeichnungen in vier Kategorien

Die Auszeichnung „Familienfreundlichster Betrieb Tirol“ wird alle zwei Jahre vergeben. Die Teilnehmer müssen die Jury unter anderem in den Bereichen Karenz und Wiedereinstieg, Arbeitszeit und Weiterbildung überzeugen. Gewonnen haben außerdem Gasthof & Klösterle Kronburg in Zams (Kategorie 2: 21 bis 100 MitarbeiterInnen), die Firma Hofer KG Rietz mit Niederlassungen in ganz Tirol (Kategorie 3: ab 101 MitarbeiterInnen) sowie die Kufgem-EDV GmbH in Kufstein (Kategorie 4: öffentlich-rechtliche Unternehmen/Institutionen).

Link: