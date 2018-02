Strom- und Gaskunden wechseln häufiger

Strom- und Gaskunden in Österreich werden immer flexibler, was den Wechsel des Lieferanten betrifft. Im Vorjahr gab es laut der e-control einen neuen Rekord von Anbieterwechseln, in Tirol lag das Plus bei 60 Prozent.

In Tirol gab es ausgehend von geringen Zahlen weit überdurchschnittliche Zuwächse beim Wechsel von Strom- oder Gas-Lieferanten. 12.500 Tiroler Kunden beendeten im Vorjahr den Vertrag mit ihrem bisherigen Anbieter und suchten einen neuen Lieferanten. Der Hauptgrund sind günstigere Tarife. Immerhin kann es um ein paar hundert Euro Differenz gehen.

Hohe Wechselrabatte

In Tirol kann sich ein Stromkunde etwa beim Wechsel vom angestammten Versorger zu einem neuen Anbieter gut 200 Euro sparen, wenn man entsprechende Wechselrabatte mitrechnet, bei Gas sogar um die 400 Euro. Ohne derartige Neukunden-Rabatte bleiben laut e-control noch etwa 90 bis 130 Euro Ersparnis.

