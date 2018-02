Vier Verletzte nach Kollision mit Kutsche

Die Kollision eines Pkw mit einer Kutsche hat am Freitag auf der Leutascher Straße in Reith bei Seefeld vier Verletzte gefordert. Eine Person musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Eine Mutter und ihre beiden Kleinkinder wurden bei dem Unfall leicht, die Großmutter schwer verletzt, bestätigte ein Polizeisprecher. Bei den Verletzten handelte es sich um eine deutsche Urlauberfamilie.

Großmutter aus Kutsche geschleudert

Der 88-jährige einheimische Pkw-Lenker hatte nach Angaben der Exekutive zuvor zu einem Überholvorgang angesetzt und war dabei gegen das hintere Ende der Kutsche geprallt. Das von zwei Pferden gezogene Gefährt wurde rund zehn Meter seitlich mitgeschleift.

Die 59-jährige Großmutter wurde dabei aus der Kutsche geschleudert. Die Frau war ansprechbar und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die 31-jährige Mutter sowie die beiden Kinder, ein einjähriger Bub sowie ein vierjähriges Mädchen, wurden leicht verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert. Der Kutscher blieb unverletzt. Ein bei dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.