Betrunkene Jugendliche legen Bahnverkehr lahm

In Terlan haben alkoholisierte Jugendliche für eine Unterbrechung der Bahnlinie Bozen-Meran gesorgt. Sie gingen beim völlig überranten Faschingsumzug am Donnerstag auf den Bahngleisen spazieren.

Bei der Gemeindeverwaltung in Terlan herrscht am Freitagvormittag Katerstimmung. Der traditionelle Faschingsumzug am Unsinnigen Donnerstag ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Unerwartet viele Jugendliche waren in den Ort im Etschtal gekommen und haben den Umzug für Alkoholexzesse genutzt. Dabei hatte die Gemeinde im Vorfeld strengere Auflagen angekündigt, mehr dazu in Eingeschränkte Narrenfreiheit in Terlan.

Mehr als 20 Jugendliche im Krankenhaus

Eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher ging schließlich auf den Zuggleisen spazieren. Aus Sicherheitsgründen ist der Bahnverkehr für mehrere Stunden unterbrochen worden. Mehrere Minderjährige sind mit Verdacht auf Alkoholvergiftung ins Krankenhaus Bozen gebracht worden. In Lazaretten vor Ort sind mehrere Jugendliche direkt vom Notarzt versorgt worden.

ORF

Laut Angaben der Ordnungskräfte hätten zahlreiche Jugendliche die Kontrollen der Polizei umgangen. Viele seien etwa eine Haltestelle vorher ausgesteigen und hätten in den Apfelanlagen außerhalb mitgebrachten Alkohol konsumiert. Unzählige Vodkaflaschen in den Apfelwiesen würden diese Annahme bestätigen, so die die Gemeindevertreter in einer Krisensitzung am Freitagvormittag.

Traditioneller Umzug in Frage gestellt

Die Verantwortlichen der Gemeinde zeigen sich am Tag danach schockiert. Bürgermeister Klaus Runer will den traditionellen Umzug nun komplett überdenken. In dieser Form sei an friedliches, fröhliches Faschingstreiben wohl nicht mehr zu denken.