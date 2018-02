Wahl 2018: Markus Abwerzger zu Gast

Die FPÖ hat sich für die kommende Landtagswahl mindestens eine Verdoppelung der Stimmen vorgenommen. 2013 kam die FPÖ nach der ÖVP, der SPÖ und den Grünen mit 9,34 Prozent, als viertstärkste Partei in den Tiroler Landtag.

Gegenüber 2008 verlor die FPÖ drei Prozent. Nun also als Ziel mindestens eine Verdoppelung. Die FPÖ strebt eine Regierungsbeteiligung an. Der Wahlkampfauftakt in Innsbruck mit der Gruppe „Drumatical Theater“ sorgte über Tirols Grenzen hinaus für Diskussionen.

Zu den Kernthemen zählt die FPÖ die Migrations- und Asylpolitik und den Transitverkehr. Markus Abwerzger stellt sich heute ab 13.00 Uhr in Hallo Tirol ihren Fragen.

