Südtirol: Neuer Versuch für Skiverbindung

Die Betreiber einer Skiverbindung zwischen Langtaufers in Südtirol und dem Gletscher-Skigebiet Kaunertal geben nicht auf. Nach dem Nein der Südtiroler Landesregierung wurde die Aufhebung dieser Entscheidung beantragt.

Die Obervinschger Gletscherbahn-Gesellschaft will den negativen Bescheid der Südtiroler Landesregierung offenbar nicht so einfach zur Kenntnis nehmen. Jahrelang hat man um eine Fusion gekämpft, Ende 2017 fiel dann die Entscheidung - mehr dazu in Aus für Skiverbindung ins Kaunertal. Eine Skiverbindung stelle eine unwiederbringliche Veränderung des sensiblen Ökosystems in Langtaufers dar, hieß es in dem Bescheid.

Ähnlicher Fall gibt Hoffnung

Die Gletscherbahnen sehen das bis heute naturgemäß anders. Sollte der Beschluss der Südtiroler Landesregierung nicht innerhalb der Rekurs-Fristen im Selbstschutzwege aufgehoben werden, werde ein Rekurs vor dem Verwaltungsgericht in Bozen eingereicht.

In einem ähnlich gelagerten Fall verurteilte das Gericht die Landesregierung im vergangenen Jahr, die Ablehnung einer Skiverbindung aufzuheben. Das gibt den Obervintschger Touristikern offenbar Hoffnung und neuen Aufwind.