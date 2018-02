Tirol und Voralberg wollen Öffis ausbauen

Eine positive Bilanz über die Zusammenarbeit beim öffentlichen Verlkehr haben am Donnerstag Verkehrslanderätin Ingrid Felipe (Grüne) und ihr Vorarlberger Kollege Johannes Rauch (Grüne) gezogen. Sie kündigten weitere Verbesserungen an.

Seit 1. Juni können Tiroler und Vorarlberger mit nur einem Kombiticket in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in beiden Bundesländern unterwegs sein. Das ist ein österreichweit einzigartiges Angebot, erklärt Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne). Das kombinierbare Jahresticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Tirol und in Vorarlberg kostet 855 Euro, 506 Euro für unter 75-jährige bzw. 381 Euro für über 75-jährige Senioren.

Im Stundentakt mit dem Railjet nach Vorarlberg

Zum gemeinsamen Erfolg zählen Felipe und ihr Vorarlberger Amtskollege Johannes Rauch auch den integrierten Taktfahrplan über den Arlberg. So gebe es eine stündliche Railjet-Verbindung von Wien bis Bregenz. Einschränkungen - wie Eingleisigkeiten entlang der Strecke oder auch Anbindungen an das internationale Zugnetz – hätten eine enge Abstimmung erfordert, erläuterte Felipe.

ÖBB

30 Minuten Zeitersparnis über deutsches Eck möglich

Ziel wäre ein Österreich-Ticket für alle Öffis nach dem Vorbild der Westachse, meint Felipe. Auch darüber hinaus bestehe noch Handlungsbedarf. Neben einem zweiten Gleis auf der Arlbergstrecke habe der Ausbau der Bahnstrecke über das deutsche Eck oberste Priorität, wie der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch erklärt. Wenn die Schienen auf dieser kurzen Strecke zweigleisig ausgebaut würden, böte das bis zu 30 Minuten Zeitersparnis im Fernverkehr.

Zusammen mit Salzburg hätten Tirol und Vorarlberg eine Allianz geschlossen, um dahingehen etwas bewegen zu können. Der Bund habe dafür bereits in den vergangenen Jahren finanzielle Unterstützung signalisiert.

Land Tirol

Mehr Komfort in neuen Nahverkehrszügen

Ab dem Jahr 2020 rollen neue Nahverkehrszüge durch Tirol. Die 104,5 Meter langen, neuen TALENT-Garnituren bieten mehr Komfort, W-Lan und eigene Fahrradabteile sowie Platz für 300 statt bisher 200 Fahrgäste.