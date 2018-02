Deutlich erhöhtes Unfallrisko in Faschingszeit

In der Faschingswoche des Vorjahres hat die Polizei in Tirol 102 schwer alkoholisierte Lenker aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei appelliert an die Autofahrer, sich nicht alkoholisiert ans Steuer zu setzen und kündigt strenge Kontrollen an.

Die Faschingszeit geht ihrem Höhepunkt entgegen. Am Unsinnigen Donnerstag, dem Faschingssamstag oder dem Faschingsdienstag finden zahlreiche Veranstaltungen, Umzüge, Bälle oder Feiern statt. Nicht selten fahren alkoholisierte Personen im Anschluss dann mit dem eigenen Auto noch nach Hause.

102 schwer Alkoholisierte im Vorjahr erwischt

In der Faschingswoche des Vorjahres 2017 wurden 5.909 Fahrzeuglenker auf Alkohol und sonstige Beeinträchtigungen getestet. Dabei wurden 102 Alkoholdelikte festgestellt, wobei die meisten deutlich mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut hatten. Außerdem gab es drei Alkoholunfälle, bei denen drei Personen verletzt wurden.

zeitungsfoto.at

Unfallrisiko steigt mit höherem Promillewert

Schon mit einem Promille Alkohol im Blut steige das Unfallrisiko bereits um das Siebenfache, warnt Markus Widmann von der Landesverkehrsabteilung der Polizei. In der Faschings- und Ballzeit verursachen alkoholisierte Lenker immer wieder Unfälle mit schwerwiegenden Folgen.

Polizei

Viele Autofahrer würden auch vergessen, dass Alkohol nicht nach wenigen Stunden bereits wieder abgebaut sei, heißt es von Seiten der Polizei. Diese Personen würden sich dann wundern, wenn bei Kontrollen in den Morgenstunden noch zu hohe Werte festgestellt würden.

Die Polizei appelliert daher nochmals an alle Autofahrer, sich nicht alkoholisiert ans Steuer zu setzen. Außerdem wird verstärkt in allen Bezirken, zu allen Tageszeiten auf Landes- und Gemeindestraßen kontrolliert.