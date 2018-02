Ernte ohne naturschutzrechtliche Bewilligung

Für die großflächigen landwirtschaftlichen Folientunnel in Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) fehlt unter anderem noch eine naturschutzrechtliche Bewilligung. In den Folientunneln wird aber bereits jetzt schon geerntet.

Die naturschutzrechtliche Bewilligung wurde noch nicht erteilt, eine wasserrechtliche Bewilligung dagegen liegt vor. Weil die Folientunnel in dieser Form in Tirol bisher nicht verwendet wurden, laufen sie als Pilotprojekt.

Entsprechend unklar war auch, ob eine naturschutzrechtliche Bewilligung überhaupt notwendig ist, erklärt der Leiter der Umweltabteilung bei der BH Innsbruck Land, Wolfgang Nairz. Parteistellung hat auch der Landesumweltanwalt. Bei der Gemeinde Kematen laufen derzeit Prüfungsverfahren, ob alle Auflagen erfüllt wurden.

Salate und Babyspinat werden geerntet

In Betrieb sind die Folientunnel des Landwirts Andreas Norz jedenfalls bereits. In diesen Tagen werden Salate und Babyspinat geerntet und an eine Supermarktkette geliefert.

Auf zwei Hektar können in den Folientunneln damit empfindliche Salatsorten wetterunabhängig gezogen werden. Die Tunnel sind so breit und hoch, dass empfindliches Blattgemüse wie Babysalate oder Vogerlsalat mit Traktoren gesät und geernet werden - mehr dazu in Lange Folientunnel als Antwort auf Starkregen (tirol.ORF.at, 21.9.2017)