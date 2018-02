Keine Nachwuchssorgen dank eigener Rodelbahn

Der Club der Rodler in Hopfgarten gibt ordentlich Gas und fährt beachtliche sportliche Erfolge ein. Das hängt alles mit der Rodelbahn vor der Haustüre zusammen. Die Tiroler Traditionssportart boomt in der Region.

Die Haagalmbahn am Penningberg ist knapp 800 Meter lang und eine selektive Rennstrecke. Für Fans des Naturbahnrodelns ist sie ein Traum."Wir haben jetzt einmal eine eigene Rennbahn und können gut trainieren", sagt Christian Bucher, der Obmann des Clubs der Rodler (CDR) in Hopfgarten. Die große interne Konkurrenz beflügle, dadurch könnten mehr Erfolge eingefahren werden und trotzdem sei der Club wie eine Familie, fasst er zusammen.

Start bei WM in Südtirol

Schon in den 1970er Jahren haben sich die Hobbyrodler zum „Club der Rodler“ zusammengeschlossen. Heute veranstaltet der Verein diverse Rennen, wie jüngst den Großen Preis von Europa, an dem 120 Rodler aus vier Nationen teilnahmen. Rodeln boomt in dieser Region, Nachwuchssorgen gibt es keine. Jetzt schickt der Club der Rodler neun seiner Athleten zur WM nach Südtirol.

Frische Luft, Bewegung, Nähe

Nachwuchsarbeit hat einen hohen Stellenwert. Jeden Freitag gibt es ein Kindertraining, berichtet Margit Bucher vom CDR. Eltern und Kinder aus der Region schätzen den Sport an der frischen Luft und die Bewegung.

Naturbahnrodeln hat in Tirol Tradition. Im Oberland stehen dafür Umhausen und Oberperfuss, im Unterland hat sich die Bahn am Penningberg einen Namen gemacht.

