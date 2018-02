Tiroler Bevölkerung ist 2017 gewachsen

Die Tiroler Bevölkerung ist im Jahr 2017 im Österreichvergleich überdurchschnittlich stark gewachsen. Das Wachstum verteilt sich aber nicht gleichmäßig, während es im Bezirk Kufstein einen starken Zuwachs gab, schrumpfte die Bevölkerungszahl in Osttirol.

Im Tiroler Durchschnitt wuchs die Tiroler Bevölkerung laut den Daten der Statistik Austria um 0,68 Prozent. Das liegt über dem österreichischen Schnitt von 0,57 Prozent. Die Zunahme der gesamtösterreichischen Bevölkerung fiel damit deutlich niedriger aus als 2016 mit einem Plus von 0,83 Prozent. Mit Stichtag 1. Jänner 2018 lebten in Tirol laut Statistik Austria 751.208 Menschen, ein Jahr davor waren es 746.143 Menschen.

Starke Zunahmen in Kufstein und Innsbruck-Land

In Tirol verzeichnete der Bezirk Kufstein prozentuell mit einem Plus von 1,18 Prozent die stärkste Bevölkerungszunahme. Zahlenmäßig die stärkste Zunahme verzeichnete der Bezirk Innsbruck-Land mit einem Plus von 1.764 Personen. In Osttirol ging hingegen die Bevölkerung um 38 Personen geringfügig zurück. Die bevölkerungsreichsten Bezirke Tirols sind Innsbruck-Land (177.818 Personen), Innsbruck (132.487 Personen) und Kufstein mit 108.500 Personen. Die wenigsten Leute leben in den Bezirken Reutte mit 32.531 Personen, Landeck (44.380 Personen) und Lienz (48.841 Personen).