Universität prüft Vergabe von Ehrentiteln

Die Universität Innsbruck prüft die Vergabe von Ehrentiteln an Studierendenverbindungen. Die Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) hatten gefordert, der Verbindung „Skalden“ den Titel „Universitätssängerschaft“ abzuerkennen.

In einer Aussendung der Universität Innsbruck hieß es am Dienstag, Rektorat und Senatsleitung hätten sich bereits im Vorfeld der Diskussion darauf geeinigt, zu prüfen, in welchem Umfang derartige Ehrentitel vergeben worden seien. Infolgedessen sollen allenfalls vergebene Titel auf den Prüfstand gestellt werden.

Erschwert werde die Prüfung aber durch die veränderte Rechtslage. Die handelnden Organe, wie etwa der Akademische Senat, würden heute nicht mehr bestehen. Außerdem verleihe die Universität Innsbruck seit den 1990er Jahren keine Auszeichnungen mehr an juristische Personen.

Wiederverleihung des Titels im Jahr 1983

Bezüglich der Verbindung der „Skalden“ verweist die Universität auf ein Protokoll einer Sitzung des Akademischen Senates aus dem Jahr 1983, das einen Beschluss des Senats festhält, „der Akademischen Sängerschaft Skalden den Titel ‚Universitäts-Sängerschaft‘ (verliehen 1927) wiederzuverleihen“. Der Beschluss auf Antrag des Rektors hin wurde laut dem Protokoll damals einstimmig angenommen.

GRAS brachte Antrag zu Burschenschaften ein

