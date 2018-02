Vier Männer nach Raubüberfall in Haft

Die Polizei hat einen Raubüberfall auf einen 36-Jährigen in Innsbruck aufgeklärt. Der Österreicher war Anfang Dezember in der Nähe des Hauptbahnhofs von mehreren Männern attackiert und verletzt worden, vier von ihnen sind in Haft.

Der Mann war am 3. Dezember kurz nach 3.00 Uhr bei der Einfahrt zu einem Innenhof am Südtiroler Platz von mehreren Personen von hinten attackiert worden. Als das Opfer am Boden lag, schlug ihm einer der Täter noch mit einer Glasflasche ins Gesicht. Mit Verletzungen im Gesicht und an einer Hand wurde der 36-Jährige in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Zum Teil geständig

Nach Ermittlungen des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Innsbruck konnten nun alle Verdächtigen ausgeforscht werden. Es handelt sich um sechs somalische Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Die Polizei konnte vier Verdächtige festnehmen, bei den Einvernahmen zeigten sie sich zum Teil geständig. Über sie wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der 20-jährige Somalier, der verdächtig ist, mit der Glasflasche auf das Opfer eingeschlagen zu haben, ist derzeit noch flüchtig. Ein 19-jähriger Somalier wird auf freiem Fuß angezeigt.