Dominik Oberhofer in Hallo Tirol

Der 37-jährige Hotelier Dominik Oberhofer, der sein Hotel in Telfes im Stubaital führt, sieht das Potenzial von NEOS in Tirol bei acht Prozent. Damit würde NEOS, nach Niederösterreich, auch den Einzug in den Tiroler Landtag schaffen.

ORF Moderation: Michael Irsperger Sendungshinweis: „Hallo Tirol“; 5.2.2018

Er sieht sich als ein gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch Liberaler und er trat schon 1996 dem Liberalen Forum von Heide Schmidt bei. Zu den Kernthemen im Landtagswahlkampf zählt er Verkehr, Bildung, Wohnen, Transparenz und medizinische Betreuung.

