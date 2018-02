Frau bei Motorschlitten-Unfall schwerst verletzt

Bei einem Unfall mit einem Motorschlitten ist am Sonntagabend in Söll eine 42-jährige Liftangestellte der Bergbahn lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war mit dem Gefährt gegen ein Stahlseil gefahren. Zwei Mitfahrer wurden ebenfalls verletzt.

Die gebürtige Kubanerin hatte den Motorschlitten im Bereich der Talstation der Bergbahn Söll gesteuert und war damit einige Runden auf der unbeleuchteten Piste gefahren. Dabei dürfte sie das knapp über dem Boden verlaufende Stahlseil eines Übungslifts übersehen haben. Nach der Kollision mit dem Liftseil wurde das Gefährt einige Meter zurückgeschleudert und kam zum Stillstand.

Die 42-jährige Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Sie musste vom Krankenhaus Kufstein in die Innsbrucker Klinik überstellt werden. Die beiden Beifahrer, ein 45-jähriger einheimischer Liftbediensteter und eine 31-jährige deutsche Kellnerin, wurden leicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Motorschlitten sichergestellt. Am Montag soll es am Unfallort weitere Erhebungen geben.

Ursprünglich hatte das Schneemobil der 45-jährige Österreicher gelenkt, mit dem die beiden Frauen talwärts gefahren waren, ehe im Bereich der Talstation die gebürtige Kubanerin das Steuer übernahm.