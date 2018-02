Bahnhof Hall wird barrierefrei

Der Bahnhof in Hall wird in den kommenden zwei Jahren modernisiert und barrierefrei umgebaut. Die ÖBB, das Land Tirol und die Stadt Hall investieren elf Millionen Euro. Erste Vorbereitungen starten schon in den kommenden Wochen.

Im Februar beginnen die Vorarbeiten am Bahnhof Hall. Die Bahntechnik muss für den Umbau adaptiert werden. Unter anderem werden die Leitungen angepasst und ein neues Technikgebäude errichtet.

Im kommenden Sommer können dann die Hauptarbeiten für den Um- und Ausbau des Haller Bahnhofs starten. Geplant ist eine neue Unterführung mit Aufzügen, damit künftig beeinträchtigte Menschen und Rollstuhlfahrer, genauso aber auch Fahrgäste mit Kinderwagen, schweren Gepäckstücken oder Fahrrädern ohne Probleme zu den Bahnsteigen gelangen.

ÖBB/Pellizari

Bahnsteige werden auf 220 Meter verlängert

Durch neue Lärmschutzbauten soll auch die Wohnqualität in der Bahnhofsumgebung gesteigert werden. Auch die Länge der Bahnsteige soll im Zuge der Bauarbeiten mit 220 Meter an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden.

Eine neue, 107 Meter lange Bahnsteig-Überdachung, zusätzliche Wartekojen oder moderne Informationsmonitore ergänzen die Erneuerung des Haller Bahnhofs, die in knapp zwei Jahren abgeschlossen sein soll.

Bahnhof Seefeld soll im November fertig sein

Seit 2010 wurden in Tirol 17 Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert bzw. neu errichtet. Derzeit modernisieren die ÖBB unter anderem die Bahnhöfe und Matrei am Brenner und Seefeld - mehr dazu in Neuer Bahnhof Seefeld nimmt Form an.